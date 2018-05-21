У мешканки Тернопільщини шахрай під виглядом заступника голови РДА видурив 3 тисячі гривень

Жінці зателефонував чоловік, сказав, що є заступником голови районної адміністрації і запропонував купити будинок.

У мешканки Тернопільщини шахрай, представившись заступником голови райдержадміністрації (РДА), видурив 3 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, до співробітників Збаразького відділення поліції із заявою про те, що стала жертвою шахрайства, звернулася жителька Романового Села.

Як з’ясували правоохоронці, потерпіла напередодні розмістила оголошення про продаж будинку. Їй зателефонував чоловік, сказав, що є заступником голови районної адміністрації і запропонував купити нерухомість. Мовляв, будинок куплять для малозабезпеченої родини.

Жінка зраділа, що швидко знайшовся покупець і погодилася переказати на вказаний дозвонювачем рахунок 3 тис. грн, необхідні начебто для переоформлення документів.

Одразу після цього номер, з якого телефонували, став недоступним. Потерпіла ще навідалася в районну адміністрацію, де кінцево зрозуміла, що стала жертвою шахрая.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 ККУ ("шахрайство").