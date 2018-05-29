В ОТГ Тернопільщини проведуть спрямовані на розвиток молоді наукові пікніки (фото)

Мета акції – популяризація природничих наук, зокрема математики, фізики, хімії, біології, астрономії, серед молоді.

На Тернопільщині наукові пікніки, спрямовані на всебічний розвиток молоді, проведуть в місцевих ОТГ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час заходу «ScientificFun – наукові пікніки в Україні» у Тернополі повідомив голова Тернопільської обласної держадміністрації Степан Барна.

«Наукові пікніки – це інтерактивні наукові експерименти для всіх зацікавлених у бажанні підвищувати свій освітній та науковий рівень. Тернопільська обласна державна адміністрація вже шостий рік поспіль підтримує проведення Наукових пікніків в області. Четвертий рік поспіль даний захід фінансується з державного бюджету через Міністерство молоді та спорту України (у 2018 році виділено 150 тис. грн.). За кошти обласного бюджету третій рік поспіль подібні заходи відбуваються в районах. Цього року Наукові пікніки відбудуться в Кременецькому, Бережанському, Бучацькому районах, а також заплановано провести у Байковецькій та Скалатській громадах», – поінформував Барна.

У Тернополі в заході були задіяні понад 300 учасників, представники з 15 областей України, а також представники Польщі.

Мета акції – популяризація природничих наук серед молоді, зокрема математики, фізики, хімії, біології, астрономії та інших наук, створення умов для творчого розвитку особистості та інтелектуального самовдосконалення молоді, поширення цікавих ідей для викладачів як зробити свої заняття цікавішими та зрозумілішими, розвінчання стереотипів про освіту, науку, їх роль у житті і формування особистості.

Крім того, 25-27 травня, у Тернополі пройшов Форум координаторів Наукових пікніків в Україні, а також молодих науковців, які зацікавлені у розвитку неформальної освіти за участі педагогів Тернопільської області, громадських організацій, які займаються популяризацією науки та профорієнтацією молоді, актив студентських рад університетів а також для представників органів державної влади. Дані семінари відбулися за участі колег із Центру науки Коперника м. Варшава, опікунів Клубів Молодих Дослідників з Білорусії та Грузії, які протягом 4 років займаються розвитком даної галузі.