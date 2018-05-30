На Тернопільщині на святкуванні "Днів Пінзеля в Бучачі" влаштують світлове шоу на старовинній міській ратуші

15:06, 30 травня 2018
Тернопіль
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Шоу відбудеться 2 червня о 22.30 / фото 0352.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, "Дні Пінзеля" відкриються 1 червня о 17 год концертом камерного ансамблю Хмельницької філармонії та заслуженої артистки України Фатіми Чергіндзії в костелі Внебовзяття Богородиці. Протягом наступних двох днів на різних локаціях у місті відбуватимуться літературні зустрічі і читання, лекції, концерти, кінопокази та екскурсії.

В суботу о 20.30 розпочнеться нічна літературна мандрівка Бучачем "Шляхами Пінзеля". Її проведе Мар’яна Максим’як, директор Літературного центру ім. Аґнона, який започаткований у Бучачі. Кожен вечір буде завершуватися концертом камерної музики – гратиме духовий оркестр Івано-Франківського музичного училища.

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Родзинкою цьогорічного фестивалю "Дні Пінзеля в Бучачі" стане вітлове шоу на стінах Бучацької ратуші. Шоу відбудеться 2 червня о 22.30.

"Світлове шоу робимо з тернопільською фірмою "Бастер". Ратуша має декілька ярусів. Ми хочемо, щоб були задіяні усі три її відреставровані фасади на першому ярусі. Це мають бути ніби екрани з фотографіями та відеокадрами самої ратуші. На другому ярусі буде розмальовка різними кольорами. Плюс по контуру будуть використовуватися різні світлові ефекти. В кінці має бути феєричний фінал", – розповів один з організаторів фесту Віктор Гребеньовський.

"Дні Пінзеля в Бучачі" відбудуться вже вдруге з метою привернення уваги до мистецької спадщини та поширення інформації про творчість видатного українського скульптора Йогана Георга Пінзеля.

Саме він займався оформленням Бучацької ратуші, спроектованої архітектором Бернардом Меретином.

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Теги: #святкування#Тернопільщина