На Тернопільщині втонув 61-річний чоловік
13:54, 04 червня 2018Тернопіль
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На Тернопільщині втонув 61-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, минулого тижня на лінію «102» надійшло повідомлення від сільського голови села Вістря Монастириського району.
Заявник розповів, що односельначин 1957 року пішов на річку Дністер, але так і не повернувся.
На пошукали місцевого мешканця були задіяні працівники поліції та рятувальники. Бездихальне тіло чоловіка виявили наприкінці тижня на березі водойми на території сусідньої області.
Слідів насильницької смерті на утопленику не виявлено.
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