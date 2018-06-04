На Тернопільщині втонув 61-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, минулого тижня на лінію «102» надійшло повідомлення від сільського голови села Вістря Монастириського району.

Заявник розповів, що односельначин 1957 року пішов на річку Дністер, але так і не повернувся.

На пошукали місцевого мешканця були задіяні працівники поліції та рятувальники. Бездихальне тіло чоловіка виявили наприкінці тижня на березі водойми на території сусідньої області.

Слідів насильницької смерті на утопленику не виявлено.