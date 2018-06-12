За попередньою інформацією, кермувальник виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання транспортного засобу.

На Тернопільщині у ДТП загинув 27-річний чоловік.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформація про іномарку в кюветі з явними механічними пошкодженнями надійшла на лінію "102" Підволочиського відділення поліції від жителя села Шельпаки. Автомобіль Ford Mondeo знаходився на трасі Збараж-Підволочиськ.

На місці події слідчо-оперативна група ні водія, ні пасажирів в салоні не виявила. Знайшли слідчі тіло водія іномарки у зарослях за 25 м від авто. За попередньою інформацією, кермувальник виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання транспортного засобу.

Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть).

Судово-медична експертиза покаже чи був на момент ДТП тверезий.