На Тернопільщині чоловік забив палицею до смерті свого сусіда через підсміювання

Старший сусід нерідко, будучи напідпитку, висміював психічні вади односельця.

На Тернопільщині 38-річний чоловік побив палицею до смерті свого 54-річного сусіда через підсміювання.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, поліцейських викликав 9-річний хлопець, який став свідком конфлікту.

Правоохоронці встановили, що між чоловіками часто траплялися конфлікти. Старший сусід нерідко, будучи напідпитку, висміював психічні вади односельця. Останній хворіє розладами психіки, проте на обліку в медичному закладі не перебуває.

Нападник накинувся на сусіда, коли той повертався додому і був не зовсім тверезий. Бив дерев’яною палицею, поки не звалив з ніг.

Потерпілого госпіталізували, лікарі діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом склепіння черепа. Після декількох днів перебування в реанімації чоловік помер.

Відкрито кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).