Зі слів заявниці, чоловік погрожував накласти на себе руки і пішов з дому в невідомому напрямку.

У Тернополі поліцейські врятували чоловіка, який перерізав собі горло.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 22 червня близько 20 год патрульні отримали терміновий виклик про спробу самогубства. Зі слів заявниці, чоловік погрожував накласти на себе руки і пішов з дому в невідомому напрямку.

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Патрульний екіпаж за декілька хвилин прибув на вул. Тролейбусну, де мешкала заявниця, і почав обстежувати прилеглу територію. Перехожі вказали поліціянтам на чоловіка, який ходив по вулиці з лезом.

Підійшовши ближче, інспектори побачили, як громадянин перерізує собі горло. Патрульний кинувся до нього, щоб зупинити кровотечу. Навздогін підбігли небайдужі громадяни. Разом вони надали домедичну допомогу та викликали швидку.

Бригада швидкої медичної допомоги шпиталізувала потерпілого до реанімаційного відділення у лікарні.

Завдяки професійним діям патрульних та лікарів наразі життю чоловіка нічого не загрожує.