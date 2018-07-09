У Тернополі патрульні затримали 45-річного п’яного чоловіка з ножем, який погрожував зарізати дружину та племінника (фото)

На вимоги припинити правопорушення дебошир не реагував.

У Тернополі патрульні затримали 45-річного п’яного чоловіка ножем, який погрожував зарізати дружину та племінника.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поілції, 7 липня близько 23 год екіпаж патрульних отримав повідомлення від 47-річної тернополянки про те, що її чоловік погрожує їй фізичною розправою.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 45-річного громадянина з явними ознаками алкогольного сп’яніння, який вів себе агресивно по відношенню до дружини та її племінника, намагався завдати тілесних ушкоджень, розмахуючи ножем, окрім того голосно кричав та погрожував.

На вимоги припинити правопорушення не реагував. Щодо нього було застосовано кайданки. На місце події викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

Відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).