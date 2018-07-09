Делегацiя з Тернопiльщини вшанувала жертв Сагринської трагедiї (відео)

У селі Сагринь Люблінського воєводства в Польщі на місцевому цвинтарі за участі президента України Петра Порошенка відкрили меморіал усім невинно убієнним українцям.

Делегацiя з Тернопiльщини вшанувала жертв Сагринської трагедiї.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у селі Сагринь Люблінського воєводства в Польщі на місцевому цвинтарі за участі Президента України Петра Порошенка відкрили меморіал усім невинно убієнним українцям, які у 1944 році загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової. Цього ж дня відбулися пам’ятні заходи й у селі Гончий Брід Ковельського району Волинської області.

«Події 1940-их років, коли українців винищували лише за те, що вони були українцями, дуже серйозно торкнулися Тернопільської області. Понад 482 тисячі українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння і Любачівщини було депортовано з етнічних українських земель. З них – понад 170 тисяч було переселено на територію Тернопільського краю. Ми добре пам’ятаємо, як відбувалася депортація українців. Трагедії для багатьох поколінь українців не обмежилися лише Сагриню, а мали місце і в Павлокомі, і в Завадці Морохівській. Саме тому, сьогодні маємо докласти максимум зусиль, аби такі трагедії ніколи більше не повторилися в майбутньому!», – сказав голова ТОДА Степан Барна.

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Він закликав усіх підтримати позицію Порошенка щодо взаємного прощення та примирення двох народів заради розбудови спільного європейського майбутнього.