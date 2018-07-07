Порошенко завтра у Польщі відкриє Меморіал пам’яті українців, які загинули у 1944 році

Також президент України відвідає Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

Завтра, 8 липня, президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Республіки Польща на запрошення української громади цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, програмою візиту передбачено відвідання села Сагринь Люблінського воєводства, де Порошенко відкриє Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.

Президент України візьме участь у богослужінні за загиблими українцями, а також зустрінеться з представниками української громади Польщі.

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Порошенко також відвідає Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

Як відомо, Сагринь - це польське село Грубешівського повіту Люблинського воєводства, у межах етнічної української території Холмщина. Українських мешканців Сагрині було знищено підрозділами Польської Армії Крайової та Батальйонів Хлопських 10 березня 1944 року. На православному цвинтарі у Сагрині споруджено пам'ятний хрест, на монументі викарбувані прізвища 660 українців, які вдалось встановити.

Водночас на офіційному сайті глави Польської держави повідомляється, що у неділю, 8 липня, президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідає Україну.

Зазначається, що Дуда, зокрема, відвідає місцевість на Волині, де було розташоване знищене українськими націоналістами польське село, і на кладовищі покладе вінок на безіменну братську могилу – місце поховання убитих поляків.

11 липня у Польщі відзначають Національний день пам'яті жертв "геноциду, вчиненого українськими націоналістами".