Було також складено 579 адміністративних матеріалів відносно водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення.

На Тернопільщині під час операції «Перевізник» виявили двох п’яних таксистів і 14 водіїв маршруток без необхідних документів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, загалом під час операції працівники управління патрульної поліції в Тернопільській області оглянули 2372 транспортних засоби, якими надаються послуги з перевезення пасажирів, з них 116, які використовуються для перевезення організованих груп дітей.

Було складено 579 адміністративних матеріалів відносно водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення. Найбільша кількість порушень — 73 адміністративні матеріали — відхилення від визначеного маршруту руху автобуса.

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Також, патрульні виявили 14 фактів керування маршрутними транспортними засобами без відповідних документів і 23 – керування автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль.

Було виявлено двох водіїв таксі з ознаками алкогольного сп’яніння, на них складено протокол за ч. 1 ст. 130 та передано на розгляд в суд. За ст. 128 (випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством) складено 14 адміністративних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, з 20-го квітня 2018 року на території України системно проводився комплекс цільових заходів «Перевізник» з метою посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, запобігання виникненню надзвичайних подій під час здійснення таких перевезень та додержання законодавства в зазначеній сфері.