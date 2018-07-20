На Тернопільщині 22 липня відбудеться Всеукраїнський турнір з богатирського багатоборства серед команд учасників АТО

Захід буде присвячений пам'яті загиблим воїнам АТО.

На Тернопільщині у Хоросткові 22 липня відбудеться Всеукраїнський турнір з богатирського багатоборства серед команд учасників антитерористичної операції, присвячений пам'яті загиблим воїнам АТО.

Як повідомили УНІАН організатори змагань, участь в турнірі візьмуть команди з Києва, Харкова, Тернополя, Львова. Розпочнеться дійство о 12 год.

У турнірі братимуть участь лише учасники АТО. Програма складатиметься з показових виступів спортсменів, творчих колективів, козацьких забав та спортивних змагань.

Під час турніру на учасників чекатиме біг з двома гирями по 32 кг на 10 м, перетягування линви, жим гирі 24 кг однією рукою, перекидання гирі 32 кг через перекладину, біг з мішком по 50 кг на 10 м, біг з партнером по команді на плечах 10 м. Додаткові вправи: змагання з армреслінгу, віджимання від підлоги, станова тяга штанги вагою 80 кг, стрибки на скакалці (за 1 хв.)

Турнір проводиться з метою залучення учасників АТО до систематичних занять фізичною культурою і спортом, популяризації кросфіту та ведення здорового способу життя, відродження історико-культурних традицій шляхом залучення широких верств населення, демонстрації сили, витривалості та швидкості як ознаки сучасних українських козаків, виховання почуття патріотизму та поваги до учасників АТО.

Організовують турнір ГО "Нептун", Хоростківська спілка воїнів АТО, Хоростківська міська рада.