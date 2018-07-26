На Тернопільщині виявили рештки 14 людей, розстріляних після Другої світової війни (Фото)

Скелети виявили в місті Шумськ представники львівського меморіального товариства

На Тернопільщині виявили рештки 14 людей, розстріляних після Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, скелети виявили в місті Шумськ представники львівського меморіального товариства, які проводять офіційні розкопки в пошуку жертв політичних репресій та воєн.

Під час робіт за територією одного з місцевих приватних підприємств вони розкопали захоронення з 14 тіл. За попередньою інформацією, усі загиблі, ймовірно, загинули від рук енкаведистів після 1945 року.

Про цю знахідку керівник групи повідомив у місцеве відділення поліції. Після фотографувань, рештки вилучили та направили до моргу. Вирішується питання про передачу кісток на судово-медичну експертизу, аби встановити причини смерті.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 115 ч. 2 (п1) ККУ - умисне вбивство з корисливих мотивів.