На Тернопільщині водій зомлів за кермом і спричинив ДТП, пошкодивши два автомобілі (фото)

Чоловікові, який керував службовим автомобілем марки Renault Fluence, стало зле прямо за кермом.

На Тернопільщині, зомлівши за кермом, водій спричинив ДТП і пошкодив ще два автомобілі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, аварія сталася учора в Кременці.

Близько 18 год в поліцію надійшло повідомлення від фельдшера бригади швидкої допомоги про те, що до них після дорожньо-транспортної пригоди із забоями голови, саднами передпліччя та вегето-судинною дистонією за гіпертонічним типом звернувся житель Почаєва.

Чоловікові, який керував службовим автомобілем марки Renault Fluence, стало погано. За словами пасажира даного транспортного засобу, водій спілкувався, але в якусь мить раптово замовк і зомлів.

В результаті автомобіль з'їхав з проїжджої частини на парковку, де зіткнувся із транспортними засобами ВАЗ-21014 та Skoda Octavia.

У крові водія алкоголю не виявили. Подія внесена до журналу єдиного обліку.