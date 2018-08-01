Він зріс до 418,7 мільйонів доларів.

На Тернопільщині у січні-червні товарообіг зріс на 32,7% до 418,7 млн дол. США.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, зокрема, обсяги експорту склали станом на 1 липня 211,2 млн дол. США (+40%), обсяги імпорту – 207,5 млн дол. США (+26%).

Позитивне сальдо торгового балансу складає 3,7 млн дол. США.

Основними товарами, що експортувалися у першому півріччі з Тернопільщини, були електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів) – 46% від загальної частки експортованих товарів, м'ясо яловичини – 10,6%, цукор, меляса із цукрового буряку – 5,3%, освітлювальні прилади (частини світильників) – 5,2%, продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний) – 3,8%, інші товари – 29,1%.

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Основними товарами, що імпортувались в область, були електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – 33,2% від загальної частки імпортованих товарів, механічне обладнання – 16,3%, транспортні засоби – 10,4%, полімерні матеріали (сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси) – 8,6%, риба – 4,4%, інші товари – 27,1%.

Зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 73 країн світу. Перші позиції серед них займає Польща (52,5% від усього товарообігу), а також Швейцарія (7,3%), Німеччина (7%), Великобританія (4,1%) та Білорусь (3,8%).