У Тернополі втопився 67-річний чоловік (фото)
У Тернополі втопився 67-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, о 18.05 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що на Тернопільському міському ставу поблизу спортивної бази ФСТ «Динамо» під час купання у невстановленому місці зник під водою місцевий житель.
На місце події було направлено черговий караул 1-ї ДПРЧ у складі 2-х відділень, співробітників оперативно-координаційного центру Управління та служби взаємодії.
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До прибуття рятувально-водолазного відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення пошуки зниклого здійснювалися силами чергового караулу 1-ї ДПРЧ за допомогою рятувального катера на повітряній подушці «Марс-700». Орієнтовно о 19.40 під час занурення водолазами ДСНС виявлено тіло загиблого та транспортовано на берег.
Для проведення судово-медичної експертизи тіло загиблого направлено в морг Тернопільського обласного психоневрологічного диспансеру. Обставини утоплення людини встановлюються.