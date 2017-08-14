На Тернопільщині втопилося двоє людей

На Тернопільщині за добу втопилося двоє людей.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 13 серпня о 14:30 в с. Глядки Зборівського району в Івачівському водосховищі, працівниками Зборівського відділення ГУ НП в області виявлено без ознак життя тіло місцевого мешканця, громадянина 1992 року народження, який 10 серпня, орієнтовно між 22.30 та 23.00 зник під час купання. Ймовірна причина загибелі – утоплення.

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Цього ж дня о 16:30 в с. Лисичники Заліщицького району під час купання в р. Серет втопився місцевий житель, громадянин 1977 року народження.

Тіло загиблого виявлено місцевими мешканцями на дні річки.