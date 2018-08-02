На Тернопільщині розпочалися навчальні збори загону територіальної оборони (фото)

У польових умовах члени загону відпрацьовуватимуть практичні навики порядку несення служби на блокпостах та під час охорони важливих об’єктів й комунікацій.

На Тернопільщині розпочалися навчальні збори загону територіальної оборони.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, бойова підготовка військовозобов’язаних однієї зі стрілецьких рот, що дислокується у Борщівському районі, триватиме впродовж чотирьох днів.

У польових умовах члени загону відпрацьовуватимуть практичні навики порядку несення служби на блокпостах та під час охорони важливих об’єктів й комунікацій. Крім того, вчитимуться відбивати атаки диверсійно-розвідувальної групи противника, тактико-спеціальної та вогневої підготовки з виконанням практичних вправ зі стрілецької зброї, опанують тактику переміщення під час ведення вогню, а також нагадають практичні навики щодо надання першої медичної допомоги.

Під час зустрічі з учасниками навчальних зборів голова ТОДА Степан Барна наголосив на важливості підготовки солдатів запасу, а також територіальної оборони.

«Ми маємо передовий досвід багатьох країн Європи та світу, яким в силу певних життєвих обставин доводилося воювати. Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка, досвід Ізраїлю, Швейцарії та Прибалтійських країн випробовується по всій території України. Ще кілька років тому залишалося під сумнівом відновлення військових з’єднань на Тернопільщині. Проте сьогодні ми є свідками того, що діючі бойові з’єднання, сформовані на території області, можуть не лише займатися бойовою підготовкою, а й виконувати бойові завдання стосовно захисту території та суверенітету нашої держави», – сказавБарна.

Принагідно він подякував усім, хто зголосився брати участь у даних навчаннях та наголосив, що в час, коли Збройні сили України захищають територіальну цілісність нашої держави, ключове завдання загонів тероборони – це забезпечити порядок й захист мирних громадян на території довіреного району.

«Переконаний, що ми зуміємо сформувати дієву та ефективну роту територіальної оборони Тернопільської області», – підсумував очільник області.