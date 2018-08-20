247 млн доларів забезпечив імпорт та ще 241 млн доларів – експорт.

На Тернопільщині у січні-липні товарообіг зріс на 32% до 488,3 млн дол. США.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, зокрема, 247 млн дол. США забезпечив імпорт та ще 241,3 млн дол. США – експорт.

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Основними товарами, що експортувалися, було електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів як продукти переробки на митній території тощо) – 44,8% від загальної частки експортованих товарів, м'ясо яловичини – 10,9%, освітлювальні прилади (частини світильників) – 5,4%, цукор, меляса із цукрового буряку – 5,2%, яблучний сік – 3,7%, інші товари – 30%.

Основні імпортні товари: електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – 32% від загальної частки імпортованих товарів, механічне обладнання – 17,5%, транспортні засоби – 10,3%, полімерні матеріали (сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси) – 8,8%, риба – 4,2%, інші товари – 27,2%.

Зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 76 країн світу. Найактивніша торгівля відбувалася, традиційно, із Польщею (51% від усього товарообігу), також із Німеччиною, Швейцарією, Білоруссю та Великобританією.