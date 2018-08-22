На Тернопільщині викрили незаконну АЗС: вилучено пального та обладнання на 1,5 мільйони гривень

Реалізація дизпалива та скрапленого газу здійснювалась водному з сіл за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів.

На Тернопільщині викрили незаконну АЗС, вилучено пального та обладнання на 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, реалізація дизпалива та скрапленого газу здійснювалась в одному з сіл за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів, що засвідчують походження пального, виробника та якість.

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Дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання та реалізації пального – відсутні.

У ході проведення заходів вилучено 28,5 тис. л дизельного палива орієнтовною вартістю 820 тис. грн, 14,2 тис. літрів газу пропан-бутан вартістю 205 тис. грн, а також обладнання автомобільного заправного комплексу та ємкості для зберігання дизпалива. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1 млн 475 тис. гривень.