У Тернополі посеред сміття виявили людські рештки (фото)

Поліцейські виявили фрагменти скелета людини, які лежали вперемішку зі сміттям.

У Тернополі на території закинутого приватного господарства у смітті виявили людські рештки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про те, що на масиві Дружба на вул. Яремчука діти, граючись, знайшли людські рештки, надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції учора о 20.30. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи міської поліції та головного управління.

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За даними очевидців, було знайдено немовля.

Поліцейські виявили фрагменти скелета людини, які лежали вперемішку зі сміттям. Експерти вилучили рештки.

Правоохоронці підкреслюють, що з’ясувати, кому вони належать, якого віку була людина, ймовірну причину смерті буде можливо лише під час експертизи.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано ч. 1 ст. 115 ККУ.