На Тернопільщині 17-річний юнак вкрав автомобіль громадянина Франції

11:32, 05 вересня 2018
Тернопіль
71 0
УНИАН

Читайте такожУ Тернополі вдруге за тиждень через пожежу в багатоповерхівці евакуювали людей (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про викрадення автомобіля до поліцейських надійшло від жительки Великого Ходачкова, в якої гостював  56-річний знайомий її сина з Франції. Іноземець залишив транспорт на повір’ї, а вранці його вже не було.

На місці події поліцейські з’ясувати, що в салоні автівки власник залишив запасні ключі до замка запалювання, якими й міг скористатися викрадач, а до середини він проник, розбивши бокове скло. Одразу був оголошений план «Перехват».

17-річного викрадача розшукали в тому ж селі. Хлопець, вдосталь накатавшись на чужій іномарці, залишив її на території колишньої ферми.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#Тернопіль#викрадення