Іноземець залишив транспорт на повір’ї, а вранці його вже не було.

На Тернопільщині 17-річний юнак вкрав автомобіль громадянина Франції.

Читайте такожУ Тернополі вдруге за тиждень через пожежу в багатоповерхівці евакуювали людей (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про викрадення автомобіля до поліцейських надійшло від жительки Великого Ходачкова, в якої гостював 56-річний знайомий її сина з Франції. Іноземець залишив транспорт на повір’ї, а вранці його вже не було.

На місці події поліцейські з’ясувати, що в салоні автівки власник залишив запасні ключі до замка запалювання, якими й міг скористатися викрадач, а до середини він проник, розбивши бокове скло. Одразу був оголошений план «Перехват».

17-річного викрадача розшукали в тому ж селі. Хлопець, вдосталь накатавшись на чужій іномарці, залишив її на території колишньої ферми.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом).