На Тернопільщині збудують спортивний комплекс для шести видів спорту за 11,8 млн грн (фото)

Спортивний комплекс передбачений для використання в таких видах спорту: футбол, легка атлетика, баскетбол, волейбол, теніс та бейсбол.

На Тернопільщині збудують спортивний комплекс для 6-ти видів спорту за 11,8 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, стан будівництва, перебуваючи в робочій поїздці в Кременецькому районі, оглянув голова ОДА Степан Барна.

Він зазначив, що даний проект, який фінансується із Державного фонду регіонального розвитку, є масштабним та має велике значення для розвитку спортивної інфраструктури не лише району, а й області.

«Реконструкція спортивного ядра стане якісним прикладом підтримки та розвитку дитячого та дитячо-юнацького професійного спорту на території Кременця та дозволить виховувати тут майбутніх спортсменів Тернопільської області і всієї України. Вірю в те, що наша перспектива із створення таких центрів та спортивних ядр буде розвиватися», – сказав Барна.

Спортивний комплекс передбачений для використання в таких видах спорту: футбол, легка атлетика, баскетбол, волейбол, теніс та бейсбол.

Вартість проекту – 11 млн 830 тис. грн.

Загалом в області за рахунок коштів ДФРР реалізовуються 14 проектів на суму 85 млн 202 тис. грн.