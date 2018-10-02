Тернополянка через телефонного шахрая втратила 46 тисяч гривень

Невідомий представився співробітником банку і повідомив, що її картку хочуть заблокувати.

Тернополянка через телефонного шахрая втратила 46 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, до потерпілої зателефонували близько 10 год ранку. Невідомий представився співробітником банку і повідомив, що її картку хочуть заблокувати. Для того, щоб цього не сталося, їй потрібно повідомити дані, які надійдуть смс-повідомленням.

46-річна Тернополянка виконала вказівки невідомого, а згодом отримала повідомлення, що з рахунку знято понад 46 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.