Тернополянка через телефонного шахрая втратила 46 тисяч гривень
10:33, 02 жовтня 2018Тернопіль
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Невідомий представився співробітником банку і повідомив, що її картку хочуть заблокувати.
Ілюстрація \ REUTERS
Тернополянка через телефонного шахрая втратила 46 тис. грн.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, до потерпілої зателефонували близько 10 год ранку. Невідомий представився співробітником банку і повідомив, що її картку хочуть заблокувати. Для того, щоб цього не сталося, їй потрібно повідомити дані, які надійдуть смс-повідомленням.
46-річна Тернополянка виконала вказівки невідомого, а згодом отримала повідомлення, що з рахунку знято понад 46 тис. грн.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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