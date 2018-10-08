Тернополянка внаслідок телефонного шахрайства втратила 21 тисячу гривень

До жінки зателефонувала невідома та, представившись співробітником фінансової установи, запропонувала збільшити кредитний ліміт.

Тернополянка внаслідок телефонного шахрайства втратила 21 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області,до жінки зателефонувала невідома та, представившись співробітником фінансової установи, запропонувала збільшити кредитний ліміт. Вона також запевнила тернополянку, що весь залишок необхідно перевести на електронний гаманець, оскільки готівку певний проміжок часу не можливо буде зняти.

Потерпіла, не задумуючись, виконала всі вимоги. Коли ж кошти так і не повернулися на картковий рахунок, зрозуміла, що її ошукали і звернулась в поліцію.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу.