Клімкін пообіцяв популяризувати Тернопільщину за кордоном з метою залучення інвесторів
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв популяризувати Тернопільщину за кордоном для залучення інвесторів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу, перебуваючи з робочим візитом у Тернополі.
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«Тернопільщина має неабиякий потенціал, але нам важливо донести до представників іноземного бізнесу, в чому її особливість. Вже невдовзі ми презентуватимемо потенціал області в Німеччині, в інших країнах. І говоритимемо не абстрактно, а розповідатимемо конкретні історії успіху, пояснимо, чому це вдалося тут іншим і що планується робити далі. Хочемо також долучити Тернопільску область до активнішого користування міжнародними бізнес-проектами», – поділився планами Клімкін.
Водночас він зауважив, що за 4 години перебування в Тернополі під час зустрічей почув чимало цікавих ідей, які, запевнив він, МЗС буде помагати втілити.
«Тут прозвучало стільки перспективних портфелів. Ми працюватимемо над ними декілька тижнів, а може навіть місяців», – сказав Клімкін.