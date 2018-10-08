Клімкін пообіцяв популяризувати Тернопільщину за кордоном з метою залучення інвесторів

Клімкін зауважив, що за 4 години перебування в Тернополі під час зустрічей почув чимало цікавих ідей, які, запевнив він, МЗС буде помагати втілити.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв популяризувати Тернопільщину за кордоном для залучення інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу, перебуваючи з робочим візитом у Тернополі.

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«Тернопільщина має неабиякий потенціал, але нам важливо донести до представників іноземного бізнесу, в чому її особливість. Вже невдовзі ми презентуватимемо потенціал області в Німеччині, в інших країнах. І говоритимемо не абстрактно, а розповідатимемо конкретні історії успіху, пояснимо, чому це вдалося тут іншим і що планується робити далі. Хочемо також долучити Тернопільску область до активнішого користування міжнародними бізнес-проектами», – поділився планами Клімкін.

Водночас він зауважив, що за 4 години перебування в Тернополі під час зустрічей почув чимало цікавих ідей, які, запевнив він, МЗС буде помагати втілити.

«Тут прозвучало стільки перспективних портфелів. Ми працюватимемо над ними декілька тижнів, а може навіть місяців», – сказав Клімкін.