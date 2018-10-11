На Тернопільщині чиновника, який отримав 100 євро хабара, оштрафували на 20,4 тисяч гривень

Чиновник отримав 100 євро за сприяння у виготовленні технічного паспорта на житловий будинок, з урахуванням самочинної добудови до нього, для її подальшого узаконення та реєстрації.

На Тернопільщині чиновника, який отримав 100 євро хабара, оштрафували на 20,4 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв Заліщицький районний суд.

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Державним обвинувачем доведено, що 13 липня 2018 року керівником районного комунального госпрозрахункового бюро технічної інвентаризації на її прохання одержано неправомірну вигоду в сумі 100 євро за сприяння у виготовленні технічного паспорта на житловий будинок, з урахуванням самочинної добудови до нього, для її подальшого узаконення та реєстрації.

Завдяки принциповій позиції прокурора відділу прокуратури області, Заліщицький районний суд визнав особу винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 20 тисю 400 грн. Суд також визначив додаткове покарання у виді позбавлення права займати в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік.