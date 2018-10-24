На Тернопільщині відкрили ЦНАП, створений за 13 млн грн (фото)

Це вже 26-ий центр, створений в області, зокрема 5-ий – в об’єднаних територіальних громадах.

На Тернопільщині відкрили ЦНАП, створений за 13 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відкрили його у Великогаїській ОТГ Тернопільського району.

Це вже 26-ий центр, створений в області, зокрема 5-ий – в об’єднаних територіальних громадах.

«Саме в громадах відкриття ЦНАПів стало можливим завдяки реформі децентралізації, ініційованій Президентом та Прем’єр-міністром України. Адже ключова стратегія реформи децентралізації – це максимально доступні послуги та комфорт місцевих жителів», – сказав під час відкриття голова облдержадміністрації Степан Барна.

Створення ЦНАПу відбулося в рамках програми Міністерства соціальної політики України у форматі «Прозорий офіс». У ньому будуть надавати 130 адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації, земельних відносин, соціальні послуги, дозвільні документи, довідки тощо.

На створення ЦНАП спрямували 2 млн грн: з місцевого бюджету – 160 тис. грн, за рахунок субвенції з Державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ – 840 тис. грн та 1 млн грн – кошти Мінсоцполітики.

ЦНАП розташований на першому поверсі адміністративної будівлі сільської ради у Великих Гаях. За рахунок коштів із субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ повністю реконструювали адмінбудинок. Загальна вартість об’єкту – майже 11 млн грн, з них понад 2 млн грн – власні кошти громади.

За три останні роки, як підкреслив голова ОДА, в 42-і громади області спрямували понад 300 млн грн із субвенції на формування інфраструктури ОТГ.

«В кожному селі на прикладі Великогаївської громади робляться конкретні справи: десь дорога, десь перекривається дах, десь відкривається футбольне поле зі штучним покриттям, десь ЦНАП, амбулаторія, місцева поліцейська станція. Можна з впевненістю говорити, що Великогаївська громада – це не просто село, це модель успішного українського села майбутнього. І я переконаний, що спільними зусиллями, такими ж успішними ми зробимо всі 1050 сіл Тернопільської області. Тому я дякую команді, яка працює в громаді на чолі з Олегом Кохманом, а також народним депутатам від Тернопільщини, які відстоюють свій край і допомагають нам реалізовувати багато амбітних планів», – сказав Барна.