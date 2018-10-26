У Тернополі поліцейські загасили пожежу автомобіля, в якому загорівся моторний відсік під час «прикурювання» (відео)

Водій пояснив патрульним, що у нього сів акумулятор і він намагався «прикурити» його від іншого транспортного засобу, проте сталося загорання.

У Тернополі поліцейські загасили пожежу автомобіля, в якому загорівся моторний відсік під час «прикурювання». Як повідомили УНІА в прес-службі патрульної поліції Тернополя, інцидент стався близько 22 год на бул. Шевченка. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль, з-під капоту якого виривався вогонь. Патрульні одразу ж дістали вогнегасник з поліцейського автомобіля та загасили полум’я. Водій пояснив патрульним, що у нього сів акумулятор і він намагався «прикурити» його від іншого транспортного засобу, проте сталося загорання. Чоловік щиро подякував інспекторам за врятоване авто та допомогу.

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