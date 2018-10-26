Чоловік працював таксистом. Проте грошей не вистачало і вирішив підзаробити на крадіжках.

На Тернопільщині затримали злодія, який викрадав акумулятори на залізничних переїздах.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом він завдав збитків на понад 24 тис. грн.

Виявилося, що викрадав батареї раніше судимий за майнові злочини 25-тирічний уродженець села Яблунів Гусятинського району.

Чоловік працював таксистом. Проте грошей не вистачало і вирішив підзаробити на крадіжках. Шляхом пошкодження навісних замків, він проникав в акумуляторні колодязі, розташовані на залізничних переїздах.

Впродовж тижня чоловік витяг з трьох колодязів 29 батарей, які відповідали за роботу шлагбаумів при відсутності електропостачання.

Крадене він здавав на металобрухт за ціною набагато нижчою ринкової.

У скоєному затриманий зізнався.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.