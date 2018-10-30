У Тернополі призупинили опалювальний сезон на невизначений термін у зв'язку з потеплінням
У Тернополі відсьогодні призупинили опалювальний сезон на невизначений термін.
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, подачу тепла призупинено усім споживачам крім лікарень.
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Зроблено це у зв’язку із підвищенням середньодобової температури повітря, яка наразі є вищою від 8 градусів тепла, та подальшим її прогнозом підвищенням до +18 градусів.
Опалення закладів освіти, охорони здоров'я (окрім лікарень) та культури здійснюватиметься за технічної можливості на підставі звернень керівників закладів.
Фахівці управління ЖКГ проводитимуть щоденний моніторинг прогнозу погоди для відновлення опалення споживачам у випадку зниження температури зовнішнього повітря.
Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон цього року у Тернополі розпочався 22 жовтня.