У Тернополі призупинили опалювальний сезон на невизначений термін у зв'язку з потеплінням

Опалювальний сезон цього року у Тернополі розпочався 22 жовтня.

У Тернополі відсьогодні призупинили опалювальний сезон на невизначений термін.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, подачу тепла призупинено усім споживачам крім лікарень.

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Зроблено це у зв’язку із підвищенням середньодобової температури повітря, яка наразі є вищою від 8 градусів тепла, та подальшим її прогнозом підвищенням до +18 градусів.

Опалення закладів освіти, охорони здоров'я (окрім лікарень) та культури здійснюватиметься за технічної можливості на підставі звернень керівників закладів.

Фахівці управління ЖКГ проводитимуть щоденний моніторинг прогнозу погоди для відновлення опалення споживачам у випадку зниження температури зовнішнього повітря.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон цього року у Тернополі розпочався 22 жовтня.