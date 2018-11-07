У Тернополі перевізники не прийшли на засідання транспортної комісії, з ними можуть розірвати угоди

У Тернополі перевізники не прийшли на друге засідання постійної депутатської комісії з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку Тернопільської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання голова комісії Іван Зінь повідомив, що свою відсутність вони пояснили зайнятістю у перемовинах з постачальниками пального.

«Досі начебто домовляються. Не знаю, чи справді, чи тут замішана якась політика», – зауважив Зінь.

Водночас після неявки перевізників члени комісії озвучили намір розірвати договори з перевізниками за демарш.

Відтак дали завдання директору КП «Тернопільміськелектротранс» Андрію Мастюху підготуватися до роботи в складних умовах орієнтовно на тиждень, якщо перевізники таки не виходитимуть на маршрути.

Також депутати планують оперативно провести новий тендер, до якого, як зазначив член комісії Андрій Грицишин, діючі перевізники вже допущені не будуть через вчинений саботаж.

«Ми не дамо кільком людям шантажувати ціле місто. Комісія розраховувала, що завтра їхні автобуси вийдуть на маршрути, а ми на вечір завтрашнього дня проаналізуємо справжній пасажиропотік і вже озвучимо новий тариф. Але якщо вони просто не приходять, то про що з цими людьми говорити», – зауважив Грицишин.

Члени комісії також були здивовані, що начальник міського управління транспорту Ігор Мединський не приніс на засідання зразок угоди з перевізниками, а також не зміг чітко пояснити, чи є там пункти, які дають можливість оперативно розірвати з ними угоди.

Вони озвучили й інші претензії до його роботи.

«При попередніх підняттях тарифів я вже казав, що ви – лобіст перевізників. От пропозиції вирішення проблеми вносять депутати. А це ж ваша робота, ви за це зарплату отримуєте. Натомість ви нічого не пропонуєте, сидите, ваша позиція – нічого не вийде, дайте їм гроші. То ми тоді тільки будемо тарифи піднімати раз за разом. Та так скоро буде вже і 12 грн», – дорікнув Мединському Зінь.

У відповідь Мединський запевнив, що вів переговори з перевізниками.

«Я їх переконував. Але якщо ми всі вранці на засіданні не могли, то як я один міг. Їхня позиція – поверніть тариф. І я думаю, що їм потрібно повернути тариф, бо ці тарифи збиткові», – озвучив своє бачення вирішення проблеми начальник управління транспорту.

Втім, його позиція не знайшла розуміння в учасників засідання.

«Ось дивіться, Вам задають конкретні питання, а Ви не даєте відповідей. Подивіться в свою посадову інструкцію і проаналізуйте, чи ви її виконуєте. Якщо хочете працювати, то виконуйте свої обов’язки, а не виходить – то будьте гонорові, напишіть заяву на звільнення», – закликав Мединського член бюджетної депутатської комісії міськради Андрій Ткаченко.

Врешті присутні вирішили, що для прийняття кінцевого рішення бюджетна і транспортна комісії зберуться завтра о 9.30. Мединському депутати озвучили вимогу ще сьогодні надіслати їм електронкою зразок договору з перевізниками для його аналізу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не задовольняли пасажирів навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 год перекрили рух на 5-ти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифів. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і повернув колишні.

6 листопада перевізники без попередження влаштували демарш, не випустивши автобуси на маршрути.

Сьогодні маршрутки теж не виїхали.

Сьогодні вранці на засіданні транспортної комісії перевізники свої дії мотивували тим, що на АЗС їх перестали заправляти в борг, оскільки із відміною нових тарифів постачальники пального не впевнені, що перевізники зможуть погасити вже накопичені борги на рівні 300 тис грн. кожен.

Відтак було прийнято рішення, що перевізники в обід спробують домовитися із заправщиками і о 16 год на другому засіданні комісії повідомлять про результати, а також, чи виїдуть їхні автобуси завтра на маршрути. Однак перевізники не прийшли.

Містом наразі курсує лише 54 тролейбуси КП «Тернопільелектротранс» та 4 комунальні автобуси підвищеної місткості (MAN та 3 ЛАЗи).