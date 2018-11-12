У Тернополі загинув 25-річий водій, який врізався на високій швидкості в електроопору

Детальні причини аварії наразі встановлюються.

У Тернополі, врізавшись на високій швидкості в електроопору, загинув 25-річий водій.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода трапилася на вул. Микулинецькій близько 22 години. Про подію працівників поліції повідомили очевидці.

Поліцейські з’ясували, що водій автомобіля "АУДІ А6" перевищив швидкість та, не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги і врізався в електроопору на узбіччі. Від отриманих травм 25-річний тернополянин помер на місці пригоди.

Детальні причини аварії наразі встановлюються.