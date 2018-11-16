На Тернопільщині у ще одній ОТГ відкрили футбольне поле зі штучним покриттям за 1,5 млн грн (фото)

Загалом це вже десяте футбольне поле, яке цьогоріч з’явилося на теренах області.

На Тернопільщині у Коцюбинській об’єднаній територіальній громаді відкрили футбольне поле зі штучним покриттям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вартість майданчику складає близько 1,5 млн грн, проект реалізовано у рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України». 50% коштів надійшло в якості державної субвенції, ще 50% – з місцевого бюджету.

Участь в урочистому відкритті майданчика взяли голова ТОДА Степан Барна, народний депутат України і голова обласної федерації футболу Тарас Юрик, голова Гусятинської РДА Віталій Батіг, голова райради Василь Бойчук та голова ОТГ Іван Воробець.

«Футбольне поле у Коцюбинцях – результат співпраці держави та громади, які вкладають кошти у здоров’я та майбутнє наших дітей. На будівництво виділено близько 750 тисяч гривень з місцевого бюджету і стільки ж з державного. Я переконаний, що крок за кроком, ми робитимемо усе для того, щоб обличчя громад та сіл України змінювалося на краще», – зазначив під час відкриття Барна.

За словами Юрика, держава розпочала системну програму розвитку футболу в Україні, яка дасть можливість, вперше за роки незалежності, оновити спортивну інфраструктуру.

Загалом це вже десяте футбольне поле, яке цьогоріч з’явилося на теренах області. Подібний майданчик нещодавно відкрили у селі Баворів Великогаївської ОТГ.