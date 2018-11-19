На Тернопільщині водій смертельно травмував перехожого

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про нещасний випадок на лінію сам водій автомобіля марки Volkswagen Golf.

За попередньою інформацією, він не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та збив пішохода на автодорозі М-19 у Збаразькому районі.

Потерпілий – житель Тернополя 1948 року народження.

Він від отриманих травм помер на місці поді.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.