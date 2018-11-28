Побачивши на вулиці чоловіка, неповнолітній підійшов до нього і попросив цигарку. Чоловік дав одну, проте юнак захотів ще. Коли ж почув відмову, почав бити чоловіка.

На Тернопільщині неповнолітній зламав щелепу чоловіку за те, що той відмовився дати йому кілька цигарок.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, конфлікт стався в дворі багатоповерхівки на вул. Енергетичній в прилеглому до Тернополя селі Березовиця.

Побачивши на вулиці чоловіка, неповнолітній підійшов до нього і попросив цигарку. Чоловік дав одну, проте юнак захотів ще. Коли ж почув відмову, почав бити чоловіка

Потерпілий вирішив втекти, однак нападник наздогнав його, збив з ніг і почав бити ногами по голові. Врешті поставив ультиматум: або чоловік віддає все, що має, або він продовжить побої.

Відтак забрав у своєї жертви неповну пачку цигарок та 600 грн.

У потерпілого медики діагностували перелом нижньої щелепи та травматичний періодонтит двох зубів. Тілесні ушкодження належать до середньої тяжкості.

В якості запобіжного заходу суд обрав для підозрюваного домашній арешт.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 ККУ (розбій).