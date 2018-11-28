На Тернопільщині неповнолітній зламав щелепу чоловіку за те, що той відмовився дати йому кілька цигарок
На Тернопільщині неповнолітній зламав щелепу чоловіку за те, що той відмовився дати йому кілька цигарок.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, конфлікт стався в дворі багатоповерхівки на вул. Енергетичній в прилеглому до Тернополя селі Березовиця.
Побачивши на вулиці чоловіка, неповнолітній підійшов до нього і попросив цигарку. Чоловік дав одну, проте юнак захотів ще. Коли ж почув відмову, почав бити чоловіка
Потерпілий вирішив втекти, однак нападник наздогнав його, збив з ніг і почав бити ногами по голові. Врешті поставив ультиматум: або чоловік віддає все, що має, або він продовжить побої.
Відтак забрав у своєї жертви неповну пачку цигарок та 600 грн.
У потерпілого медики діагностували перелом нижньої щелепи та травматичний періодонтит двох зубів. Тілесні ушкодження належать до середньої тяжкості.
В якості запобіжного заходу суд обрав для підозрюваного домашній арешт.
Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 ККУ (розбій).