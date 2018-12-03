Правоохоронці розшукують мешканця Тернопільщини, який до смерті побив свого гостя (фото)

Правоохоронці встановили, що підозрюваний впродовж кількох днів вживав спиртні напої та приймав цілодобово гостей.

Правоохоронці розшукують 36-річного мешканця Тернопільщини, який до смерті побив свого гостя.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 2 грудня на лінію "102" надійшло повідомлення від мешканки Борщова, яка повідомила, що у її помешканні побилися чоловіки, при цьому один з них загинув.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний впродовж кількох днів вживав спиртні напої та приймав цілодобово гостей. 2 грудня до нього прийшло ще двоє знайомих. В якийсь момент між учасниками застілля виник конфлікт.

Господар помешкання почав бити двох гостей, одному з них вдалося втекти. Колишня дружина нападника та її подруга закрилися в сусідній кімнаті.

Тим часом підозрюваний продовжував завдавати знайомому ударівтруками та ногами, один з ударів в район голови став летальним.

Після скоєного підозрюваний Черлянцев Сергій Олегович втік. Його оголосили в розшук. За даними правоохоронців, він був одягнений в спортивну шапку сірого кольору, в коротку чорну балонову куртку, спортивні темні штани та кросівки.

Поліцейські просять усіх, кому відоме місце перебування розшукуваного повідомляти за номерами телефонів: (03541) 2-12-45, (068)011-44-68 або на лінію "102". Анонімність гарантується.