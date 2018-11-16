На Тернопільщині у водія, який збив пішохода і втік з місця ДТП, виявили 0,5 кг амфетаміну (фото)

Затриманий житель обласного центру раніше потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення крадіжок з автомобілів

На Тернопільщині у водія, який збив пішохода і втік з місця ДТП, виявили 0,5 кг амфетаміну.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора на одній з центральних вулиць Тернополя.

Водій «Мерседеса» з номерними знаками іноземної реєстрації збив жінку і втік.

«За декілька хвилин ми встановили місце знаходження автомобіля. За кермом перебував 31-річний житель обласного центру, котрий раніше потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення крадіжок з автомобілів», – розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолій Гуска.

Під час поверхневого огляду в сумці, яку мав при собі чоловік, поліцейські виявили майже півкілограма порошкоподібної речовини, ззовні схожої на амфетамін, а також ваги та фасувальні пакети. Вартість психотропної речовини за розцінками «чорного ринку» становить понад 100 тис. грн.

Речовий доказ вилучено та відправлено на експертизу.

Жінку після надання медичної допомоги лікарі відпустили додому.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК.

Вирішується питання про оголошення йому підозри одразу за двома статтями Кримінального кодексу: порушення правил безпеки дорожнього руху (ст.286) та незаконне зберігання, перевезення психотропних речовин (ст.309).