На Тернопільщині виявили 100-кілограмову авіабомбу

10:57, 06 грудня 2018
Тернопіль
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Управління ДСНС України у Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапився учора 5 грудня о 16 год у селі Великі Бірки Тернопільського району.

Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління авіабомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни поміщено у безпечне місце.

Її буде знищено шляхом контрольованого підриву.

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Теги: #Тернопільщина#снаряд часів Другої світової