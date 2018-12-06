На Тернопільщині виявили 100-кілограмову авіабомбу
10:57, 06 грудня 2018Тернопіль
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Невдовзі бомбу буде знищено шляхом контрольованого підриву.
Управління ДСНС України у Тернопільській області
На Тернопільщині виявили 100-кілограмову авіабомбу.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапився учора 5 грудня о 16 год у селі Великі Бірки Тернопільського району.
Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління авіабомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни поміщено у безпечне місце.
Її буде знищено шляхом контрольованого підриву.
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