На Тернопільщині виявили 100-кілограмову авіабомбу

Невдовзі бомбу буде знищено шляхом контрольованого підриву.

На Тернопільщині виявили 100-кілограмову авіабомбу. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапився учора 5 грудня о 16 год у селі Великі Бірки Тернопільського району. Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління авіабомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни поміщено у безпечне місце. Її буде знищено шляхом контрольованого підриву.

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