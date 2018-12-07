На Тернопільщині створили ГО «Спілка воїнів та волонтерів АТО» для підтримки та психологічної реабілітації воїнів АТО

Також члени спілки вестимуть просвітницьку роботу, спрямовану на усвідомлення того, наскільки важливим для українського суспільства є відновлення армії, формування загонів територіальної оборони, вшанування героїв не лише минулого, а й сучасності.

На Тернопільщині створили ГО «Спілка воїнів та волонтерів АТО».

Як повідомив УНІАН ініціатор створення спілки, доброволець Валерій Чоботар (псевдо «Гатило»), діяльність нової громадської організації, зокрема, передбачає надання підтримки та психологічної реабілітації воїнів АТО, а також патріотичне виховання молоді.

«Окрім того, члени спілки вестимуть просвітницьку роботу, спрямовану на усвідомлення того, наскільки важливим для українського суспільства є відновлення армії, формування загонів територіальної оборони, вшанування героїв не лише минулого, а й сучасності. За кордоном, для прикладу, біля кожного будинку, де живе ветеран, стоїть щогла з національним прапором. У нас також повинні бути такі визначальні особливості та цінності, що відіграватимуть надважливу роль у вихованні підростаючого покоління», – зазначив Чоботар.

Він додав, що навіть у країнах з розвинутою економікою, єдине, що забезпечує ефективну підтримку ветеранів, – це коли вони самі один одному протягують руку допомоги.

«Створення громадської організації допоможе нам збільшити наші можливості. «Спілка воїнів та волонтерів АТО» задумується як майданчик для реалізації важливих ідей, що здатні об’єднати навколо себе якомога більше людей. Ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до спільної роботи, однак вступати до організації зовсім не обов’язково. Головна мета нашої діяльності — віднайти однодумців, встановити спілкування, допомогти у реалізації цікавих ідей, надати необхідну допомогу», – зазначив Чоботар.