На Тернопільщині від отруєння чадним газом загинув кочегар лісництва
11:05, 12 грудня 2018Тернопіль
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Трагічний випадок трапився 11 грудня в с. Улашківці Чортківського району.
Фото poltava.sq.com.ua
На Тернопільщині від отруєння чадним газом загинув кочегар лісництва.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагічний випадок трапився 11 грудня в с. Улашківці Чортківського району.
До оперативно диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підсобному приміщенні Улашківецького лісництва.
Вогнем знищено ліжко на площі 2 м кв. На місці пожежі виявлено тіло кочегара 1961 року народження без ознак життя.
Пожежно-рятувальні підрозділи до місця події не викликались.
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