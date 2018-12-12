Трагічний випадок трапився 11 грудня в с. Улашківці Чортківського району.

На Тернопільщині від отруєння чадним газом загинув кочегар лісництва.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагічний випадок трапився 11 грудня в с. Улашківці Чортківського району.

До оперативно диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підсобному приміщенні Улашківецького лісництва.

Вогнем знищено ліжко на площі 2 м кв. На місці пожежі виявлено тіло кочегара 1961 року народження без ознак життя.

Пожежно-рятувальні підрозділи до місця події не викликались.