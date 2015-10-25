На Тернопільщині на двох дільницях результати виборів не враховуватимуть - КВУ

Як повідомили УНІАН в обласній організації Комітету виборців України, зокрема, не матиме юридичної сили волевиявлення жителів селища Микулинці Тернопільського району щодо вибору кандидатів до селищної ради.

Аналогічна ситуація – на дільниці №42 у Тернополі щодо виборів кандидатів о міської ради.

«Оскільки в прізвищах кандидатів допущено помилки, ці бюлетені будуть визнані недійсними. У Микулинцях люди ще продовжують голосувати і вірять, що там просто не будуть враховувати дані суто по тому кандидату, стосовно якого була помилка. Але насправді це не так. Бюлетені там нечинні повністю. І це питання до ДВК. Адже всі дані потрібно було перевіряти при штампуванні, а не за годину до відкриття дільниці»,– сказали у КВУ.

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Представники «Народного контролю» повідомили про інший інцидент, що стався у селі Старе місто Підгаєцького району.

«На одну дільницю замість 1295 привезли 1140 бюлетенів, а на другу – взагалі лише 150 із необхідних 645. Їм оперативно довезли бюлетені, але дільнична комісія постановила не приймати додаткові бюлетені. Відповідно понад 75% людей там так і не зможе проголосувати, щоб обрати кандидата до райради», – зазначають у "Народному контролі".

Як повідомляв УНІАН, на Тернопіллі на одній із дільниць зірвано вибори кандидатів до обласної ради. Виявилося, що на дільницю у селі Лазарівка Монастириського району, де мали проголосувати 298 виборців помилково привезли бюлетені іншого округу.

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Також визнають недійсними вибори старост у Козлівській громаді, де відбуваються вибори за новою системою, оскільки вибори старост, згідно з законом, мають проводитися після виборів депутатів.