Тернопільщина у січні скерувала до держбюджету на 22,8% більше податків від запланованого

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, загалом до Зведеного бюджету України впродовж січня 2016 року платники Тернопільщини перерахували 198,5 млн грн.

За словами начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігоря Комендата, це на 38,6 млн грн або на 24,1% більше показника попереднього року.

До Державного бюджету за перший місяць поточного року надійшло 84,6 млн грн.

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Зокрема, платники спрямували до державного бюджету 43,2 млн грн податку на додану вартість, 3,2 млн грн податку на прибуток та 1 млн грн акцизного податку.

До місцевих бюджетів цього року надійшло 114 млн грн – на 20 млн грн більше прогнозованого показника.

Надходження єдиного соціального внеску в січні склали 124,1 млн грн, що на 5,8 млн грн більше від прогнозу.