У Тернополі студентів медуніверситету можуть відрахувати через фотографування під час заняття з анатомії

У Тернополі іноземних студентів медуніверситету подали на відрахування за публікацію в соцмережі власних фотографій із розрізаним людським тілом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільського державного медичного університету, відповідне подання зробив деканат факультету іноземних студентів після того, як в місцевих ЗМІ з’явилася інформація про цинічну фотосесію, яку влаштували собі студенти і згодом виставили її у Фейсбук.

За даними прес-служби вишу, відрахувати заплановано «усіх студентів, які були задіяні в інциденті з фотографуванням під час заняття з анатомії».

Подання на відрахування скеровано на Студентську раду ТДМУ.

Згідно із законом Про вищу освіту, саме Студентська рада як орган студентського самоврядування приймає кінцеве рішення у таких питаннях, пояснили у виші.

Одразу після того, як фотосесія набула розголосу, студент, який виклав світлини в соцмережу, видалив їх зі свого профілю у Фейсбуці.