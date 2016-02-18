100-річна тернополянка отримала привітання від голови Тернопільської ОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ювілярка свого часу працювала машиністом в управлінні капітального будівництва. Є учасником Другої світової війни.

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З 2008 року перебуває на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення.

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Барна побажав ювілярці міцного здоров`я, добра та гараздів.