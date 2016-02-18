100-річна тернополянка отримала привітання від голови Тернопільської ОДА

17:56, 18 лютого 2016
Тернопіль
333 0

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна привітав сьогодні з ювілеєм 100-річну тернополянку Антоніну Сіренко. 

УНИАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ювілярка свого часу працювала машиністом в управлінні капітального будівництва. Є учасником Другої світової війни.

Читайте такожУ Тернополі затримали 41-річного жителя Хмельниччини, який накинувся на поліцейських

З 2008 року перебуває на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення.

Читайте такожУ Тернополі вшанували пам’ять про бійця, який рік тому загинув в зоні АТО

Барна побажав ювілярці міцного здоров`я, добра та гараздів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter