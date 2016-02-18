100-річна тернополянка отримала привітання від голови Тернопільської ОДА
17:56, 18 лютого 2016Тернопіль
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Голова Тернопільської ОДА Степан Барна привітав сьогодні з ювілеєм 100-річну тернополянку Антоніну Сіренко.
100-річна тернополянка отримала привітання від голови Тернопільської ОДА / УНИАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ювілярка свого часу працювала машиністом в управлінні капітального будівництва. Є учасником Другої світової війни.
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З 2008 року перебуває на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення.
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Барна побажав ювілярці міцного здоров`я, добра та гараздів.
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