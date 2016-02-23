На Тернопільщині 24 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими в АТО земляками

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав сьогодні голова ОДА Степан Барна.

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У розпорядженні вказано, що траур оголошується у зв’язку із загибеллю в зоні проведення антитерористичної операції жителя Ланівців Тернопільської області, командира відділення 14-ї окремої механізованої бригади старшини Юрія Коваля, який загинув у Мар’їнці 20 лютого від кулі снайпера, та жителя Тернополя, військовослужбовця військової частини В4745 Михайла Думанського.

На знак скорботи за загиблим у День жалоби на території області приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних та державних підприємствах та закладах, установах, організаціях на території області.

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Також доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань та внесено відповідні зміни до програм аудіовізуальних засобів масової інформації, які діють на території області.