Тернопільська облрада ініціює запровадження преференцій для вітчизняних виробників тютюну

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні до Верховної Ради та Кабміну, прийнятому учора на сесії.

За це звернення проголосували 48 з 55 зареєстрованих депутатів, 7 не голосували.

У ньому депутати зазначають, що у роки стабільного виробництва в Україні тютюну господарства Тернопільської області виробляли близько 35% всього урожаю тютюнового сухого листу, який вирощувався в громадському та приватному секторах і перероблявся на місцевих тютюново-ферментаційних потужностях.

Крім того, депутатський корпус висловив занепокоєння тривалою економічною кризою, яка упродовж останніх двадцяти років охопила вітчизняну тютюнову промисловість.

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За даними депутатів, виробництво сигарет в Україні вимагає щорічно 60-70 тис. т тютюнової сировини.

"Зацікавленість до вирощування тютюну на українських землях проявляють вітчизняні і зарубіжні інвестори. Чинне законодавство не містить положень щодо державної підтримки тютюнового виробництва. Започаткуванню подолання економічної кризи в тютюновій промисловості мало б сприяти надання преференцій вітчизняним тютюново-ферментаційними заводам, які здійснюють перероблення ввезеної тютюнової сировини та реалізацію ферментованої тютюнової сировини", – вважають депутати.

Відтак вони закликали внести зміни до Податкового кодексу України, а саме: доповнити підпункт 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України абзацом наступного змісту: "ввезення на митну територію України неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт та реалізація ферментованої тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів".