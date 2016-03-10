У Тернополі поліція через суд домагається звільнення з посади головного лікаря райлікарні, підозрюваного у хабарництві

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з відповідним клопотанням слідчі Головного управління Національної поліції в області звернулися до Тернопільського міськрайонного суду.

У клопотанні вони також просять обрати міру запобіжного заходу для головного лікаря.

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У поліції нагадали, що у квітні 2015 року у Тернополі оперативники викрили в отриманні 200 тис. грн хабара керівника Тернопільської районної лікарні. Дану суму керівник медичної установи вимагав за продовження оренди приміщення.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Однак тоді міліціонерам не вдалось доставити підозрюваного до суду для обрання запобіжного заходу через скарги на біль в серці.

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Невдовзі головний лікар ліг у лікарню через проблеми із серцем. У зв’язку з його тривалим лікуванням кримінальне провадження було зупинене.

Використавши максимальний термін перебування на лікарняному, недавно підозрюваний знову повернувся на посаду головного лікарня Тернопільської районної лікарні.