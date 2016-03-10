На Тернопільщині прокуратура оскаржує вирок, яким суд виправдав затриманого з хабарем медика
17:02, 10 березня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині прокуратура оскаржує вирок, яким суд виправдав медика, затриманого з хабарем.
Медика було затримано при отриманні 250 євро неправомірної вигоди / io.ua
Як повідомили УНІА в прес-службі обласної прокуратури, апеляційну скаргу подано на виправдувальний вирок Підволочиського районного суду щодо медика районної лікарні, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.354 КК України (одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди).
Попередньо медика було затримано при отриманні 250 євро неправомірної вигоди.
Однак Підволочиський райсуд визнав затриманого невинуватим і оправдав підозрюваного «за недоведеністю його винуватості».
Прокуратура, не погоджуючись з цим виправдувальним вироком, оскаржує його в апеляційному суді Тернопільської області.
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