На Тернопільщині прокуратура оскаржує вирок, яким суд виправдав затриманого з хабарем медика

Як повідомили УНІА в прес-службі обласної прокуратури, апеляційну скаргу подано на виправдувальний вирок Підволочиського районного суду щодо медика районної лікарні, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.354 КК України (одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди).

Попередньо медика було затримано при отриманні 250 євро неправомірної вигоди.

Однак Підволочиський райсуд визнав затриманого невинуватим і оправдав підозрюваного «за недоведеністю його винуватості».

Прокуратура, не погоджуючись з цим виправдувальним вироком, оскаржує його в апеляційному суді Тернопільської області.