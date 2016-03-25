На Тернопільщині в рамках проекту із створення місцевих пожежних команд громада села отримала пожежне авто

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, під час сьогоднішнього візиту на Тернопільщину голови ДСНС України Миколи Чечоткіна він ознайомився з інфраструктурою й стратегією розвитку Великогаївської сільської громади Тернопільського району та передав для її потреб пожежний автомобіль.

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Також він зустрівся з сільськими, селищними, міськими головами об’єднаних територіальних громад області для обговорення перспектив створення при громадах добровільних пожежних загонів.

Окрім цього Чечоткін та голова Тернопільської ОДА Степан Барна сьогодні підписали план заходів щодо реалізації Пілотного проекту із створення місцевих пожежних команд та розвитку добровільної пожежної охорони.

Ним передбачено в рамках проведення реформування органів місцевого самоврядування влаштування нових підрозділів пожежної охорони у невеликих місцтчках, які б могли оперативніше прибувати на місце виклику, ніж прибудуть вогнеборці з райцентрів.

“Створення нових та підтримання боєготовності діючих підрозділів місцевої пожежної охорони є вкрай важливим аспектом. Адже це сприятиме побудові ефективної системи цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах Тернопільської області”, - зазначив Голова ДСНС України Микола Чечоткін.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині при двох новостворених громадах уже почали діяти цілодобові поліцейські станції, які мають забезпечити оперативніше реагування на правопорушення.

Зокрема, поліцейські станції відкрили у Вишнівці та Золотому Потоці.